СМИ: У сотрудника Минобороны Франции украли флешку с конфиденциальными данными
Сотрудник Минобороны Франции, задействованный в сфере логистики, лишился USB-накопителя с конфиденциальными данными. Об этом пишет Journal du Dimanche.
По информации газеты, инцидент произошел 16 сентября в коммуне Ле-Кремлен-Бисетр. Уходя из дома сотрудник ведомства забыл запереть входную дверь, а когда вернулся, что обнаружил, что его жилище полностью обыскали.
Отмечается, что проникшие в дом украли флеш-накопитель, на котором находились служебные сведения, а также компьютерный ключ, позволяющий работать удалённо.
Ранее суд в штате Флорида (США) отменил дело против бывшего президента страны Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов, сообщает RT.
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