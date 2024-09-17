СМИ: У сотрудника Минобороны Франции украли флешку с конфиденциальными данными

По информации газеты, инцидент произошел 16 сентября в коммуне Ле-Кремлен-Бисетр. Уходя из дома сотрудник ведомства забыл запереть входную дверь, а когда вернулся, что обнаружил, что его жилище полностью обыскали.

Отмечается, что проникшие в дом украли флеш-накопитель, на котором находились служебные сведения, а также компьютерный ключ, позволяющий работать удалённо.

Ранее суд в штате Флорида (США) отменил дело против бывшего президента страны Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов, сообщает RT.

