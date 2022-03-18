СМИ: У Путина преимущество перед Байденом

Названы несколько масштабных ошибок, которые совершает Вашингтон, пишет для South China Morning Post китайский обозреватель Алекс Ло.

Си Цзиньпин заявил, что антироссийские санкции станут бременем для мировой экономики

По его словам, российского лидера Владимира Путина поддерживают в РФ значительно больше, чем президента США Джо Байдена в Соединенных Штатах.

«Американские избиратели, которые сталкиваются со значительным ростом цен на продукты и бензин, скорее откажутся от Байдена», — написал журналист.

Он назвал американскую стратегию в отношениях с Китаем неверной, так как американские власти «слишком поздно осознали глобальную стратегическую ошибку» и в настоящее время пытается внести раскол в сотрудничество между Россией, Китаем и Ираном.

Напомним, президент США Джо Байден рассчитывает услышать разъяснения позиции Китая по военной операции России на Украине. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайДжо БайденВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры