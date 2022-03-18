СМИ: У Путина преимущество перед Байденом

По его словам, российского лидера Владимира Путина поддерживают в РФ значительно больше, чем президента США Джо Байдена в Соединенных Штатах.

«Американские избиратели, которые сталкиваются со значительным ростом цен на продукты и бензин, скорее откажутся от Байдена», — написал журналист.

Он назвал американскую стратегию в отношениях с Китаем неверной, так как американские власти «слишком поздно осознали глобальную стратегическую ошибку» и в настоящее время пытается внести раскол в сотрудничество между Россией, Китаем и Ираном.

Напомним, президент США Джо Байден рассчитывает услышать разъяснения позиции Китая по военной операции России на Украине. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.



