СМИ: у НАТО есть секретный план на случай военного столкновения с Москвой

На предстоящем саммите организации в Вильнюсе представят «тысячи страниц» документа. В них впервые со времен холодной войны в деталях описан сценарий прямого столкновения с РФ.

Документы разрабатывали постоянные представители в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, никто об этом не был информирован. В статье указывается, что 10 мая председатель Военного комитета альянса Роб Бауэр заявил о том, что странам НАТО в любой момент нужно быть готовыми к конфликту.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул лидерам стран НАТО условие своего участия в предстоящем саммите организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

