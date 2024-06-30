СМИ: у берегов Турции обезвредили украинскую мину

По информации газеты, объект заметили в 60 метрах от берега у города Эрегли. Вход на пляж был временно запрещен.

На место обнаружения мины направили береговую охрану и полицию. Мину уничтожили саперы-водолазы, после этого пляжи вновь открыли для туристов.

В марте 2022 года Федеральная служба безопасности России заявила, что украинские военно-морские силы установили 420 мин на подходах к Одессе, передает «Радиоточка НСН».

