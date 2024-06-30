СМИ: у берегов Турции обезвредили украинскую мину
30 июня 202418:35
Саперы обезвредили у берегов Турции в Черном море украинскую мину, сообщило 30 июня издание Milliyet.
По информации газеты, объект заметили в 60 метрах от берега у города Эрегли. Вход на пляж был временно запрещен.
На место обнаружения мины направили береговую охрану и полицию. Мину уничтожили саперы-водолазы, после этого пляжи вновь открыли для туристов.
В марте 2022 года Федеральная служба безопасности России заявила, что украинские военно-морские силы установили 420 мин на подходах к Одессе, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru