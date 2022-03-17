СМИ: у берегов Ирана затонуло судно с 30 пассажирами

Корабль, следовавший под флагом Объединенных Арабских Эмиратов, затонул у берегов Ирана, сообщает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.

В Ялте из-за шторма затонуло судно

По данным агенства, на борту судна находились 30 пассажиров, все они были в спасательных жилетах. Отмечается, что иранские службы проводят поисково-спасательную операцию.

Ранее у берегов Одессы затонуло эстонское грузовое судно Helt, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КораблиИранОАЭ
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