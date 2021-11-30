В Ялте из-за шторма затонуло судно

Во время шторма в Ялте одно судно затонуло, еще четыре были сорваны ветром с якорной стоянки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу городской администрации Янину Павленко.

По ее словам, также пострадало 10 автомобилей.

Ранее сообщалось о шестерых жителях Крыма, пострадавших из-за непогоды. Двум из них потребовалась госпитализация.

