В Ялте из-за шторма затонуло судно

Во время шторма в Ялте одно судно затонуло, еще четыре были сорваны ветром с якорной стоянки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу городской администрации Янину Павленко.

По ее словам, также пострадало 10 автомобилей.

Ранее сообщалось о шестерых жителях Крыма, пострадавших из-за непогоды. Двум из них потребовалась госпитализация.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЯлтаШторм
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