В Ялте из-за шторма затонуло судно
30 ноября 202100:24
Во время шторма в Ялте одно судно затонуло, еще четыре были сорваны ветром с якорной стоянки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу городской администрации Янину Павленко.
По ее словам, также пострадало 10 автомобилей.
Ранее сообщалось о шестерых жителях Крыма, пострадавших из-за непогоды. Двум из них потребовалась госпитализация.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru