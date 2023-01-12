СМИ: у Байдена найдены новые секретные документы

Помощники американского лидера США Джо Байдена обнаружили новую партию секретных документов в месте, которое действующий глава государства использовал для работы после своего ухода из администрации экс-президента США Барака Обамы, сообщает NBC News со ссылкой на источник.

Секретные документы периода вице-президентства Байдена найдены в США

Точное место он не уточнил. По данным телеканала, после обнаружения секретных документов в ноябре, помощники Байдена искали любые секретные материалы, которые могли быть в других местах его пребывания. Такие материалы удалось обнаружить как минимум в еще одном месте.

Ранее Байден выразил удивление, что в его офисе в аналитическом центре в Вашингтоне нашли секретные документы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден
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