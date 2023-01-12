СМИ: у Байдена найдены новые секретные документы

Точное место он не уточнил. По данным телеканала, после обнаружения секретных документов в ноябре, помощники Байдена искали любые секретные материалы, которые могли быть в других местах его пребывания. Такие материалы удалось обнаружить как минимум в еще одном месте.

Ранее Байден выразил удивление, что в его офисе в аналитическом центре в Вашингтоне нашли секретные документы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

