СМИ: у Байдена найдены новые секретные документы
Помощники американского лидера США Джо Байдена обнаружили новую партию секретных документов в месте, которое действующий глава государства использовал для работы после своего ухода из администрации экс-президента США Барака Обамы, сообщает NBC News со ссылкой на источник.
Точное место он не уточнил. По данным телеканала, после обнаружения секретных документов в ноябре, помощники Байдена искали любые секретные материалы, которые могли быть в других местах его пребывания. Такие материалы удалось обнаружить как минимум в еще одном месте.
Ранее Байден выразил удивление, что в его офисе в аналитическом центре в Вашингтоне нашли секретные документы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 201 / сут.
Умерли
394 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 122 / сут.
- На Кубани завели дело по факту смертельной автоаварии с «КамАЗом»
- ЛДПР внесет на рассмотрение законопроект о стипендиях не ниже МРОТ 12 января
- СМИ: у Байдена найдены новые секретные документы
- Зеленский сообщил, что ждет от НАТО «мощных шагов»
- Медведев: Поставки танков не помогут Украине
- Зеленский предложил лишить гражданства украинцев с российским паспортом
- Россия помогла пилотам иностранных авиакомпаний во время сбоя в США
- Восемь человек пострадали в автоаварии с автобусом в Подмосковье
- Министр обороны Турции призвал украинского коллегу к немедленному прекращению огня
- СМИ: Украина недооценила российских мобилизованных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru