СМИ: Тысячи британцев обратились за выплатами из-за осложнений от вакцин
В Великобритании около 14 тысяч человек обратились к властям за выплатами из-за осложнений, вызванных вакцинами против COVID-19, сообщает Telegraph.
Около 350 заявок было отклонено, так как врачи решили, что вакцина не «привела к тяжелой степени инвалидности», хотя и признали вред от препарата. Добившиеся выплат британцы получают единовременно 120 тысяч фунтов стерлингов.
Назначенные выплаты связаны с такими заболеваниями, как инсульт, сердечный приступ, опасные тромбы, воспаление спинного мозга, чрезмерный отек конечностей и лицевой паралич.
Ранее Минздрав России разрешил испытания комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru