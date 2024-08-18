СМИ: Тысячи британцев обратились за выплатами из-за осложнений от вакцин

Около 350 заявок было отклонено, так как врачи решили, что вакцина не «привела к тяжелой степени инвалидности», хотя и признали вред от препарата. Добившиеся выплат британцы получают единовременно 120 тысяч фунтов стерлингов.

Назначенные выплаты связаны с такими заболеваниями, как инсульт, сердечный приступ, опасные тромбы, воспаление спинного мозга, чрезмерный отек конечностей и лицевой паралич.

Ранее Минздрав России разрешил испытания комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

