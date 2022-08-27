Американский сенатор назвал Турцию одной из главных мировых угроз
Турция является самой большой угрозой в восточной части Средиземноморского региона, считает председатель комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес. Об этом сообщает портал Greek City Times.
«Самой постоянной и непосредственной угрозой в Восточном Средиземноморье по-прежнему остается Турция», — отметил политик.
Менендес назвал Турцию, Китай и Россию основными вызовами, стоящими перед международным сообществом. По мнению сенатора, политика Анкары не характеризует Турцию как демократическую страну: несмотря на то, что турецкая сторона — союзник США и Греции по НАТО, она бросает вызов суверенитету Афин своими «провокационными полетами в Эгейском море».
Кроме того, Менендес высказал недовольство действиями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По мнению сенатора, турецкий лидер проводит «раскольническую политику» в Восточной Европе и на юге Кавказа.
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