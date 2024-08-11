СМИ: Турция может заблокировать доступ к Telegram

Турция может ввести ограничения в отношении мессенджера Telegram из-за выявления каналов продажи наркотиков и пропаганды азартных игр, пишет газета Sabah со ссылкой на высокопоставленные источники.

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«Telegram, широко распространенное в Турции приложение для обмена сообщениями, превратилось в «криминальное болото», - заявил собеседник издания.

По его словам, через Telegram-каналы в Турции свободно продаются наркотики. Анкара направляло запросы на удаление этих каналов, но не получило ответа от мессенджера.

Ранее стало известно, что Украина и Евросоюз работают над регуляцией мессенджера Telegram, возможностями блокировки и штрафов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:МессенджерыТурцияTelegram

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