СМИ: Турция может заблокировать доступ к Telegram
Турция может ввести ограничения в отношении мессенджера Telegram из-за выявления каналов продажи наркотиков и пропаганды азартных игр, пишет газета Sabah со ссылкой на высокопоставленные источники.
«Telegram, широко распространенное в Турции приложение для обмена сообщениями, превратилось в «криминальное болото», - заявил собеседник издания.
По его словам, через Telegram-каналы в Турции свободно продаются наркотики. Анкара направляло запросы на удаление этих каналов, но не получило ответа от мессенджера.
Ранее стало известно, что Украина и Евросоюз работают над регуляцией мессенджера Telegram, возможностями блокировки и штрафов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru