СМИ: Турция может к марту одобрить вступление Финляндии в НАТО
Турция может к марту одобрить заявку Финляндии в НАТО, при этом статус Швеции остается неясным, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Президент Турции Тайип Эрдоган близок к заявлению, согласно которому будет объявлено, что шаги, предпринятые Финляндией по проблемам в сфере безопасности, достаточны для ратификации членства страны в Североатлантическом альянсе.
«Заявление об этом может быть сделано до того, как турецкий парламент уйдет на каникулы в середине марта перед выборами», - цитирует источники агентство
При этом отмечается, что решение может не коснуться Швеции.
Ранее финский премьер-министр Санна Марин заявила, что Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО вместе. Она сочла важным для обеих стран совместную подачку заявку на вступление в альянс.
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