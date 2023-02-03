СМИ: Турция может к марту одобрить вступление Финляндии в НАТО

Турция может к марту одобрить заявку Финляндии в НАТО, при этом статус Швеции остается неясным, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Президент Турции Тайип Эрдоган близок к заявлению, согласно которому будет объявлено, что шаги, предпринятые Финляндией по проблемам в сфере безопасности, достаточны для ратификации членства страны в Североатлантическом альянсе.

«Заявление об этом может быть сделано до того, как турецкий парламент уйдет на каникулы в середине марта перед выборами», - цитирует источники агентство

При этом отмечается, что решение может не коснуться Швеции.

Ранее финский премьер-министр Санна Марин заявила, что Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО вместе. Она сочла важным для обеих стран совместную подачку заявку на вступление в альянс.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Турция
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