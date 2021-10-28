СМИ: Турция готовит две военных операции в Сирии

Собеседник агентства рассказал, что одну операцию турецкие военные планируют в провинции Идлиб, вторую - на северо-востоке страны. По его словам, «вооруженные формирования переведены в полную боевую готовность».

«Вооруженные формирования были разделены для работы на нескольких направлениях в провинции Идлиб, для поддержки находящихся там вооруженных формирований... и на северо-востоке Сирии против «Сирийских демократических сил», - уточнил источник.

Ранее в Сирии российские войска подняли свои флаги в деревнях на северо-востоке мухафазы Ракка, а также в районах к западу от города Айн-Исса, тем самым остановив наступательные действия турецких вооруженных сил на севере страны, сообщает «Свободная пресса».

