СМИ: Турция готовит две военных операции в Сирии

Армия Турции готовится к проведению двух операций в Сирии, которые могут начаться в любой момент без предварительного объявления, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сирийской оппозиции.

Сирия потребовала немедленного вывода турецких войск из страны

Собеседник агентства рассказал, что одну операцию турецкие военные планируют в провинции Идлиб, вторую - на северо-востоке страны. По его словам, «вооруженные формирования переведены в полную боевую готовность».

«Вооруженные формирования были разделены для работы на нескольких направлениях в провинции Идлиб, для поддержки находящихся там вооруженных формирований... и на северо-востоке Сирии против «Сирийских демократических сил», - уточнил источник.

Ранее в Сирии российские войска подняли свои флаги в деревнях на северо-востоке мухафазы Ракка, а также в районах к западу от города Айн-Исса, тем самым остановив наступательные действия турецких вооруженных сил на севере страны, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ВойнаСирияТурция
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