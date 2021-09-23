Сирия потребовала немедленного вывода турецких войск из страны
Власти Сирии требуют от Турции незамедлительного вывода войск с территории северных провинций страны. Об этом заявил министр иностранных дел Сирийской арабской республики (САР) Фейсал Микдад в беседе с РИА Новости.
«Я считаю, что Турция должна немедленно вывести войска. Международное сообщество, в свою очередь, должно поддержать усилия Сирии по освобождению оккупированных ею территорий на севере страны», — подчеркнул министр.
По словам Микдада, эскалация напряженности в граничащей с Турцией провинции Идлиб стала последствием «турецкой оккупации» и якобы поддержки Анкарой террористических группировок в регионе.
Ранее власти Турции приняли решение перебросить на территорию провинции Идлиб более 4 тысяч военнослужащих и 300 единиц бронетехники, напоминает Газета.ру. Турецкая сторона намерена помешать войскам САР вернуть неподконтрольную Дамаску провинцию и ведущие к турецкой границе дороги.
Между тем накануне российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии зафиксировал 26 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в республике, отмечает RT.
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