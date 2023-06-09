СМИ: турецкий банк начал списывать деньги со счетов россиян

Граждане России пожаловались на неожиданное списание средств со счетов в одном из крупнейших банков Турции Denizbank, сообщают «Известия».

По их словам, организация начала делать это без предупреждения несколько дней назад. Официальная причина — комиссия за управление счетом. По словам россиян, размер платы разный — от 130 до 1400 турецких лир. При этом в договоре говорится, что сбор за обслуживание составляет от 13,9 до 36 турецких лир в месяц.

Кроме того, некоторые клиенты обнаружили, что у них автоматически закрылись счета в долларах и евро. До сих пор Denizbank наиболее лояльно относился к россиянам, не требуя безвозвратную комиссию. Кроме того, кредитное учреждение не вводило ограничения по крупному депозиту.

Ранее несколько киргизских банков отказались обслуживать карты «Мир», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

