СМИ: турецкий банк начал списывать деньги со счетов россиян
Граждане России пожаловались на неожиданное списание средств со счетов в одном из крупнейших банков Турции Denizbank, сообщают «Известия».
По их словам, организация начала делать это без предупреждения несколько дней назад. Официальная причина — комиссия за управление счетом. По словам россиян, размер платы разный — от 130 до 1400 турецких лир. При этом в договоре говорится, что сбор за обслуживание составляет от 13,9 до 36 турецких лир в месяц.
Кроме того, некоторые клиенты обнаружили, что у них автоматически закрылись счета в долларах и евро. До сих пор Denizbank наиболее лояльно относился к россиянам, не требуя безвозвратную комиссию. Кроме того, кредитное учреждение не вводило ограничения по крупному депозиту.
Ранее несколько киргизских банков отказались обслуживать карты «Мир», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru