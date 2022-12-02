Несколько киргизских банков отказались обслуживать карты «Мир»

Ряд киргизских банков отказались обслуживать российские карты «Мир» из-за угрозы санкций. Об этом сообщил замглавы Национального банка республики Кайып Куленбеков на заседании.

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По его словам, обслуживать карту мир отказались около десяти банков. При этом Куленбеков отметил, что Нацбанк в этом вопросе в работу банков не вмешивался и никаких рекомендаций не давал.

Ранее, в сентябре, турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank прекратили обслуживание карт «Мир» после заявления Минфина США о том, что Вашингтон готов вводить санкции за поддержку российской системы НСПК и системы «Мир» за пределами РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиргизияКарта Мир
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