Несколько киргизских банков отказались обслуживать карты «Мир»

По его словам, обслуживать карту мир отказались около десяти банков. При этом Куленбеков отметил, что Нацбанк в этом вопросе в работу банков не вмешивался и никаких рекомендаций не давал.

Ранее, в сентябре, турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank прекратили обслуживание карт «Мир» после заявления Минфина США о том, что Вашингтон готов вводить санкции за поддержку российской системы НСПК и системы «Мир» за пределами РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

