СМИ: Туалетная бумага подорожала в мире из-за запрета на экспорт березы из России

По данным материала, в этом году рынок недосчитается до 1,2 миллиона тонн целлюлозной массы. Причем стоимость сырья с начала года выросла на 45 процентов, во многом из-за удорожания самого процесса дробления и измельчения щепы в целлюлозную массу. Все это привело к ожесточению борьбы за материал в Европе.

Крупнейшие производители целлюлозной массы в Европе — Швеция и Финляндия. При этом последняя ранее больше десяти процентов древесины импортировала из России. Другие деревья в Северном полушарии годятся для изготовления иной продукции, например, картона.

Помимо дефицита российской древесины, ситуацию усугубили точечные проблемы — временные остановки производства в Финляндии, Испании, Бразилии. Как отмечает аналитик компании Santander Рафаэль Баркеллос, ослабить кризис удастся лишь к середине следующего года, когда введут в эксплуатацию предприятия в Уругвае и Чили.

Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», страны Евросоюза обсуждают введение девятого пакета санкций в отношении России.

