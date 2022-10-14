СМИ: Туалетная бумага подорожала в мире из-за запрета на экспорт березы из России

Запрет на экспорт из России березы, введенный в ответ на очередные санкции Запада, привел к дефициту и резкому подорожанию туалетной бумаги в мире. Об этом сообщает чешское издание iDNES.

Береза необходима для производства мягкой туалетной бумаги. Запрет на экспорт этой породы древесины привел к дефициту и борьбе за нее на мировых рынках. Последствия такой ситуации — снижение качества и подорожание конечной продукции. Как отмечается в издании, нехватка целлюлозной массы, основного компонента для производства туалетной бумаги, возникла еще в период пандемии коронавируса. Тогда причиной стали локальные перебои в поставках.

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По данным материала, в этом году рынок недосчитается до 1,2 миллиона тонн целлюлозной массы. Причем стоимость сырья с начала года выросла на 45 процентов, во многом из-за удорожания самого процесса дробления и измельчения щепы в целлюлозную массу. Все это привело к ожесточению борьбы за материал в Европе.

Крупнейшие производители целлюлозной массы в Европе — Швеция и Финляндия. При этом последняя ранее больше десяти процентов древесины импортировала из России. Другие деревья в Северном полушарии годятся для изготовления иной продукции, например, картона.

Помимо дефицита российской древесины, ситуацию усугубили точечные проблемы — временные остановки производства в Финляндии, Испании, Бразилии. Как отмечает аналитик компании Santander Рафаэль Баркеллос, ослабить кризис удастся лишь к середине следующего года, когда введут в эксплуатацию предприятия в Уругвае и Чили.

Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», страны Евросоюза обсуждают введение девятого пакета санкций в отношении России.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДефицитКризисСанкции ЕС
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