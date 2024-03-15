СМИ: ЦРУ пыталось разжигать оппозиционные настроения в Китае
Власти США во время президентства Дональда Трампа в 2019 году инициировали секретную кампанию ЦРУ в соцсетях КНР, сообщает Reuters со ссылкой на экс-чиновников и источники из разведки.
Она была нацелена против китайского правительства. Сотрудники ЦРУ активно работали над изменением общественного мнения в КНР. Группа оперативников использовала фиктивные аккаунты для распространения негативной информации о правительстве.
Данные усилия Вашингтона были направлены на «разжигание паранойи» среди китайских властей, чтобы вынудить их расходовать ресурсы на борьбу в интернете.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия является противником для американского Центрального разведывательного управления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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