Она была нацелена против китайского правительства. Сотрудники ЦРУ активно работали над изменением общественного мнения в КНР. Группа оперативников использовала фиктивные аккаунты для распространения негативной информации о правительстве.

Данные усилия Вашингтона были направлены на «разжигание паранойи» среди китайских властей, чтобы вынудить их расходовать ресурсы на борьбу в интернете.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия является противником для американского Центрального разведывательного управления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

