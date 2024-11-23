СМИ: Израиль нанес авиаудар по центру Бейрута

«Налет сил израильской оккупации на жилое здание в районе Баста в столичном городе», — отмечает СМИ.

Позже минздрав Ливана сообщил, что при ударе погибли не менее четырех человек, более 20 получили ранения.

По данным канала «Аль-Джадид», из-за атаки израильских ВВС обрушилось восьмиэтажное здание. Армия не предупреждала население района о предстоящем ударе.

Ночью 23 ноября израильские самолеты атаковали районы Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях в пригороде Бейрута.

