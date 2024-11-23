СМИ: Израиль нанес авиаудар по центру Бейрута

ВВС Израиля утром 23 ноября атаковали жилое здание в районе Баста в центре Бейрута. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

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«Налет сил израильской оккупации на жилое здание в районе Баста в столичном городе», — отмечает СМИ.

Позже минздрав Ливана сообщил, что при ударе погибли не менее четырех человек, более 20 получили ранения.

По данным канала «Аль-Джадид», из-за атаки израильских ВВС обрушилось восьмиэтажное здание. Армия не предупреждала население района о предстоящем ударе.

Ночью 23 ноября израильские самолеты атаковали районы Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях в пригороде Бейрута.

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
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