СМИ: три четверти граждан США не удовлетворены положением дел в стране

75% опрошенных не устраивает, как развиваются события в США в настоящее время. Эта цифра выросла с 67% в мае и с 53% в апреле 2021 года, отмечает телеканал.

Ранее обозреватель Дуг Бэндоу в своей статье для портала The American Conservative заявил, что поведение президента США Джо Байдена на мировой арене лишено какой-либо логики.

Экс-президент Дональд Трамп заявил, что американский лидер Джо Байден и его администрация нанесли стране больше вреда, чем это могли бы сделать пять худших президентов в истории США.

