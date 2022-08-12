СМИ: три четверти граждан США не удовлетворены положением дел в стране

Три четверти жителей Соединенных Штатов не удовлетворены положением дел в стране, сообщает Fox News со ссылкой на собственное исследование.

Около 40% американцев не хотят переизбрания Байдена и Трампа

75% опрошенных не устраивает, как развиваются события в США в настоящее время. Эта цифра выросла с 67% в мае и с 53% в апреле 2021 года, отмечает телеканал.

Ранее обозреватель Дуг Бэндоу в своей статье для портала The American Conservative заявил, что поведение президента США Джо Байдена на мировой арене лишено какой-либо логики.

Экс-президент Дональд Трамп заявил, что американский лидер Джо Байден и его администрация нанесли стране больше вреда, чем это могли бы сделать пять худших президентов в истории США.

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ФОТО: pixabay.com
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