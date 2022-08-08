Около 40% американцев не хотят переизбрания Байдена и Трампа
Многие американцы считают, что второй президентский срок лидера США Джо Байдена или экс-главы белого дома Дональда Трампа был бы «худшим» вариантом для страны, следует из опроса Yahoo News-YouGov.
Так, 37% участников исследования считают «худшим» вариантом для США переизбрание в 2024 году Трампа, 35% заявили тоже самое о Байдене. Среди тех, кто выступает против переизбрания Трампа - 85% демократов и 25% республиканцев. Против второго президентского срока для Байдена - 43% демократов и 84% республиканцев.
При этом поддержку Трампу выразили 39% опрошенных, Байдена - 41%.
Глава Белого дома Джо Байден является «худшим президентом США в XXI веке», считает бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви.
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