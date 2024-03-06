СМИ: Контрразведка Франции предотвратила теракт в Бельгии

Во Франции задержали трех подростков, которые готовили террористический акт в одном из концертных залов Брюсселя, сообщает Agence France-Presse.

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Как отмечается, операция была проведена сотрудниками французской контрразведки. По данным силовиков, подозреваемые в возрасте от 15 до 17 лет, склонные к идеям радикального исламизма, находились в трех городах Франции.

Ранее во Франции 19 обвиняемых признаны виновными в совершении терактов в 2015 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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