СМИ: Третий за двое суток метеозонд упал в Польше
Очередной метеорологический зонд упал в Польше местности Кервик в Варминьско-Мазурском воеводстве. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
По данным радиостанции, это уже третий подобный случай за последние двое суток. В сообщении RMF FM говорится, что на зонде были обнаружены надписи на кириллице.
В эфире также было высказано предположение, что объект мог прилететь с территории Калининградской области. Отмечается, что до этого аналогичные инциденты произошли у деревни Варкалки и в местности Харш.
Ранее в США был сбит китайский зонд, который в течение нескольких дней летал в американском воздушном пространстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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