Китай запустил зонд «Эйнштейн» для наблюдения за малоизученными явлениями в космосе

По данным организации, в 15:03 (10:03 мск) с космодрома Сичан стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-2С», затем зонд успешно вывели на заданную орбиту.

Как сообщает агентство «Синьхуа», «Эйнштейн» будет вести наблюдение за переходными явлениями, сравнимыми с мерцанием фейерверков, для раскрытия малоизвестных аспектов космоса. По данным CASC, зонд — первый в КНР рентгеновский астрономический спутник с большим полем зрения, который может использоваться для фиксации черных дыр и гравитационных волн.

