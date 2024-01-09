Китай запустил зонд «Эйнштейн» для наблюдения за малоизученными явлениями в космосе
Китай вывел на орбиту зонд «Эйнштейн», предназначенный для наблюдения за малоизученными космическими явлениями. Об этом сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).
По данным организации, в 15:03 (10:03 мск) с космодрома Сичан стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-2С», затем зонд успешно вывели на заданную орбиту.
Как сообщает агентство «Синьхуа», «Эйнштейн» будет вести наблюдение за переходными явлениями, сравнимыми с мерцанием фейерверков, для раскрытия малоизвестных аспектов космоса. По данным CASC, зонд — первый в КНР рентгеновский астрономический спутник с большим полем зрения, который может использоваться для фиксации черных дыр и гравитационных волн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru