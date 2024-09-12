СМИ: Трампу удалось сократить отставание от Харрис
Прошедшие дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис существенно не повлияли на предпочтения избирателей, сообщают «Ведомости».
Однако Трампу с конца августа удалось сократить отставание от Харрис благодаря поддержке экс-кандидата Роберта Кеннеди-младшего. Если на 1 сентября Трампу отдавали предпочтение 46,2% американских граждан, а Харрис – 48,1%, то сейчас расклад – 47,3% и 48,4%.
Советник Трампа Дэвид Босси охарактеризовал дебаты как «трое против одного», так как ведущие канала АВС открыто подыгрывали Харрис. Демократы и большая часть прессы также сочли Харрис победителем в состоявшемся шоу.
Ранее Трамп заявил, что не намерен проводить новые теледебаты со своим оппонентом от демократов Камалой Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru