СМИ: Трампу удалось сократить отставание от Харрис

Прошедшие дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис существенно не повлияли на предпочтения избирателей, сообщают «Ведомости».

СМИ опровергли использование Харрис наушников во время дебатов

Однако Трампу с конца августа удалось сократить отставание от Харрис благодаря поддержке экс-кандидата Роберта Кеннеди-младшего. Если на 1 сентября Трампу отдавали предпочтение 46,2% американских граждан, а Харрис – 48,1%, то сейчас расклад – 47,3% и 48,4%.

Советник Трампа Дэвид Босси охарактеризовал дебаты как «трое против одного», так как ведущие канала АВС открыто подыгрывали Харрис. Демократы и большая часть прессы также сочли Харрис победителем в состоявшемся шоу.

Ранее Трамп заявил, что не намерен проводить новые теледебаты со своим оппонентом от демократов Камалой Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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