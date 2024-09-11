СМИ опровергли использование Харрис наушников во время дебатов
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис во время дебатов с республиканцем Дональдом Трампом не использовала наушники под видом сережек. Об этом пишет Laptop.
О том, что у Харрис были замаскированные под украшения беспроводные наушники Nova H1 Audio в своих соцсетях заявил американский диджей Джонни Кинг. Также об этом в своём Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации РФ по информполитике Алексей Пушков.
Издание Laptop, публикующие новости о современных технологиях, указало, что у политика были обычные серёжки, что подтверждают фотографии более высокого разрешения с другого мероприятия.
«Заявления, что Харрис использовала наушники, вводят в заблуждение», - говорится в публикации.
Также журнал напомнил о подобной ситуации в 2020 году, когда президента Джо Байдена обвинили в ношении наушника во время дебатов с Трампом, приняв за провода линии на его рубашке.
Отмечается, что представители предвыборной кампании Харрис пока не комментировали данную информацию.
Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала дебаты Трампа и Харрис политическим шоу, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские музыканты заняли несколько призовых мест на Кубке мира по аккордеону и баяну
- Лавров выступит на Генассамблее ООН 28 сентября
- Российские военные уничтожили группу ВСУ в Курской области
- СМИ опровергли использование Харрис наушников во время дебатов
- Соболев рассказал о тёплом приёме в «Зените»
- Немецких продюсеров подозревают в финансировании ВСУ на гонорары артистов из РФ
- Интерпол отказался разыскивать экс-депутата Госдумы Пономарева
- Илон Маск заявил, что США никогда не достигнут Марса при президенте Харрис
- Новый генсек НАТО вступит в должность 1 октября
- В Мурманской области сбили три беспилотника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru