СМИ опровергли использование Харрис наушников во время дебатов

О том, что у Харрис были замаскированные под украшения беспроводные наушники Nova H1 Audio в своих соцсетях заявил американский диджей Джонни Кинг. Также об этом в своём Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации РФ по информполитике Алексей Пушков.

Издание Laptop, публикующие новости о современных технологиях, указало, что у политика были обычные серёжки, что подтверждают фотографии более высокого разрешения с другого мероприятия.

«Заявления, что Харрис использовала наушники, вводят в заблуждение», - говорится в публикации.

Также журнал напомнил о подобной ситуации в 2020 году, когда президента Джо Байдена обвинили в ношении наушника во время дебатов с Трампом, приняв за провода линии на его рубашке.

Отмечается, что представители предвыборной кампании Харрис пока не комментировали данную информацию.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала дебаты Трампа и Харрис политическим шоу, сообщает RT.