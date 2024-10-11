СМИ: Трамп запросил военную авиацию из-за возможной угрозы от Ирана

Штаб Дональда Трампа запросил у американских властей военную помощь для обеспечения безопасности кандидата на пост президента США в ходе предвыборной кампании. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По их данным, команда Трампа запросила военную авиацию для своих перелетов, пуленепробиваемые стекла для выступлений в ключевых штатах и военные транспортные средства для перевозки политика.