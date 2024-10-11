СМИ: Трамп запросил военную авиацию из-за возможной угрозы от Ирана

Штаб Дональда Трампа запросил у американских властей военную помощь для обеспечения безопасности кандидата на пост президента США в ходе предвыборной кампании. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По их данным, команда Трампа запросила военную авиацию для своих перелетов, пуленепробиваемые стекла для выступлений в ключевых штатах и военные транспортные средства для перевозки политика.

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Эти требования были выдвинуты после того, как советники Трампа получили информацию о возможной угрозе покушения со стороны Ирана. Несмотря на то что прямых доказательств причастности иранских властей нет, штаб выразил обеспокоенность недостаточными мерами, предоставляемыми Секретной службой США.

Особое внимание уделяется угрозам, связанным с беспилотниками и ракетами, что, по данным источников газеты, заставило Трампа время от времени использовать неприметные самолеты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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