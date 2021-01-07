СМИ: Трамп запретил входить помощнику Пенса в Белый дом
Действующий президент США Дональд Трамп запретил главе аппарата вице-президента Майка Пенса входить в Белый дом после того, как он заявил, что не может по просьбе президента изменить результаты выборов, передает NBC.
Речь идет о главном помощнике Пенса Марке Шорте, который консультировал вице-президента по подсчетам голосов коллегии выборщиков. В США проходит двухпалатное заседание Конгресса по утверждению голосов выборщиков, председателем которого является Пенс.
Ранее здание Капитолия, в котором проходит заседание Конгресса, штурмовали сторонники Трампа. Полиция применила против активистов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Позже глава полицейского департамента сообщил, что четверо протестующих скончались.
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