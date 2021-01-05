Конгрессмены попросили ФБР начать уголовное расследование против Трампа из-за выборов

Американские конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс направили письмо главе ФРБ Кристоферу Рэю, в котором содержится просьба начать уголовное расследование против действующего президента США Дональда Трампа после обнародования его разговора с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером, написал в Twitter Лью.

«Будучи членами конгресса и в прошлом прокурорами, мы считаем, что Дональд Трамп был замешан в подстрекательстве к совершению ряда преступлений на выборах или сговоре с намерением их совершить. Просим вас немедленно начать уголовное расследование в отношении президента», - следует из письма.

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Ранее в распоряжение журналистов попала аудиозапись беседы Трампа с Раффенспергером, в ходе которой действующий президент призвал госсекретаря пересчитать голоса выборщиков. Во время разговора президент попросил госсекретаря штата «найти» более 11 тысяч голосов.

Избранный вице-президент США Камала Харрис, заявила, что телефонный разговор Дональда Трампа с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером является «голосом отчаяния» действующего президента США.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Выборы в СШАДональд Трамп
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