Конгрессмены попросили ФБР начать уголовное расследование против Трампа из-за выборов

Американские конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс направили письмо главе ФРБ Кристоферу Рэю, в котором содержится просьба начать уголовное расследование против действующего президента США Дональда Трампа после обнародования его разговора с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером, написал в Twitter Лью.

«Будучи членами конгресса и в прошлом прокурорами, мы считаем, что Дональд Трамп был замешан в подстрекательстве к совершению ряда преступлений на выборах или сговоре с намерением их совершить. Просим вас немедленно начать уголовное расследование в отношении президента», - следует из письма.