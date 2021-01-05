Конгрессмены попросили ФБР начать уголовное расследование против Трампа из-за выборов
Американские конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс направили письмо главе ФРБ Кристоферу Рэю, в котором содержится просьба начать уголовное расследование против действующего президента США Дональда Трампа после обнародования его разговора с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером, написал в Twitter Лью.
«Будучи членами конгресса и в прошлом прокурорами, мы считаем, что Дональд Трамп был замешан в подстрекательстве к совершению ряда преступлений на выборах или сговоре с намерением их совершить. Просим вас немедленно начать уголовное расследование в отношении президента», - следует из письма.
Ранее в распоряжение журналистов попала аудиозапись беседы Трампа с Раффенспергером, в ходе которой действующий президент призвал госсекретаря пересчитать голоса выборщиков. Во время разговора президент попросил госсекретаря штата «найти» более 11 тысяч голосов.
Избранный вице-президент США Камала Харрис, заявила, что телефонный разговор Дональда Трампа с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером является «голосом отчаяния» действующего президента США.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,3 млн+23 351 / сут.
Умерли
58 988+482 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+21 154 / сут.
- Украинские депутаты инициировали сбор подписей за регистрацию российской вакцины
- Конгрессмены попросили ФБР начать уголовное расследование против Трампа из-за выборов
- В Греции назвали российскую и китайскую вакцину «не прошедшей все испытания»
- Неадекватный москвич устроил стрельбу в подъезде дома
- Борис Джонсон объявил о введении третьего локдауна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru