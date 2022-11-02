Стало известно, как Байден готовится к переизбранию
Американский лидер Джо Байден вместе со своей супругой Джилл с сентября проводят встречи со старшими советниками в Белом доме по подготовке к возможному участию в президентских выборах 2024 года, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
Встречи проходят «очень малой группой» участников. При этом сам Байден пока не объявлял об окончательном решении баллотироваться на второй срок.
«Он [Байден] также предположил, что будет в большей степени склонен к участию в гонке, если в нее включится Трамп», — пишет издание. Формально об участии Байдена в выборах может быть объявлено в начале 2023 года.
Правление американского лидера Джо Байдена сходит на нет. Его президентство может уйти «в крутое пике» в случае проигрыша демократов на выборах в Конгресс 8 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+5 252 / сут.
Умерли
390 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 308 / сут.
- Стало известно, как Байден готовится к переизбранию
- Во Франции назвали Зеленского марионеткой США
- Россия может установить безвизовый режим для иностранцев без принципа взаимности
- В АТОР рассказали об использовании карт «Мир» в Турции
- Жителей Украины призвали переселяться из городов в села
- Прайс: США и Россия не будут контактировать на саммите G20
- Серийный маньяк-людоед вышел на свободу в Перми
- В Финляндии опровергли сообщения СМИ о скорых «смертях от холода»
- В Болгарии высмеяли наглость украинских беженцев
- СМИ: Германия выдвинула Сербии ультиматум из-за России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru