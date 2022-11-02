Стало известно, как Байден готовится к переизбранию

Американский лидер Джо Байден вместе со своей супругой Джилл с сентября проводят встречи со старшими советниками в Белом доме по подготовке к возможному участию в президентских выборах 2024 года, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Байден заявил о намерении вновь баллотироваться в президенты США

Встречи проходят «очень малой группой» участников. При этом сам Байден пока не объявлял об окончательном решении баллотироваться на второй срок.

«Он [Байден] также предположил, что будет в большей степени склонен к участию в гонке, если в нее включится Трамп», — пишет издание. Формально об участии Байдена в выборах может быть объявлено в начале 2023 года.

Правление американского лидера Джо Байдена сходит на нет. Его президентство может уйти «в крутое пике» в случае проигрыша демократов на выборах в Конгресс 8 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден
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