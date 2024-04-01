СМИ: Трамп выбирает кандидата в вице-президенты из десятка кандидатов
Дональд Трамп, который намерен в очередной раз стать президентом США, выбирает претендента на пост вице-президента из десятка политиков, сообщает Politico.
В список входят действующие конгрессмены и сенаторы. Штаб политика нанял фирму для проверки биографий кандидатов.
Экс-президент может остановить свой выбор на бывшей конгрессвумен Тулси Габбард, сенаторах Джеймсе Дэвиде Вэнсе или Тиме Скотте, конгрессвумен Элиз Стефаник, конгрессмене Байроне Доналдсе или сенаторе Марко Рубио.
Ранее президент США Джо Байден счел Трампа «староватым» для должности президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru