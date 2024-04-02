СМИ: Трамп внес залог в $175 миллионов для обжалования приговора суда
2 апреля 202406:37
Бывший американский лидер Дональд Трамп внес залог в 175 млн долларов для обжалования решения суда в Нью-Йорке, сообщает Washington Post.
Речь идет о деле о завышении стоимости активов. Ранее Верховный суд штата частично удовлетворил апелляцию политика и согласился снизить сумму залога с 464 миллионов долларов до 175 млн.
Ранее Трамп назвал назначенный ему штраф вмешательством в выборы президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Трамп внес залог в $175 миллионов для обжалования приговора суда
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru