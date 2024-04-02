СМИ: Трамп внес залог в $175 миллионов для обжалования приговора суда

Бывший американский лидер Дональд Трамп внес залог в 175 млн долларов для обжалования решения суда в Нью-Йорке, сообщает Washington Post.

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Речь идет о деле о завышении стоимости активов. Ранее Верховный суд штата частично удовлетворил апелляцию политика и согласился снизить сумму залога с 464 миллионов долларов до 175 млн.

Ранее Трамп назвал назначенный ему штраф вмешательством в выборы президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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