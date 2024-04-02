СМИ: Трамп внес залог в $175 миллионов для обжалования приговора суда

Опасность атаки БПЛА была объявлена в нескольких регионах центральной России Патрушев: НАТО активно участвует в организации обстрелов территорий России со стороны ВСУ Власти Украины объяснили кадровые перестановки в силовых структурах Германия ежегодно тратит на беженцев из Украины около 20 млрд евро Штрафы за недопуск сотрудников служб газа в квартиры поднимут Приостановлена работа над новыми сериями проекта «Вампиры средней полосы»