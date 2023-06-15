СМИ: Трамп смог собрать более $2 млн пожертвований после предъявления ему новых обвинений
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп смог получить более $2 млн пожертвований на свою предвыборную кампанию на мероприятии в штате Нью-Джерси, которое он провел после предъявления ему обвинений в суде Майами, сообщает Fox News.
По данным телеканала, бывший президент на встрече со своими сторонниками получил $2,04 млн пожертвований.
Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, американист Юрий Рогулев заявил, что Байден рассчитывает затянуть судебный процесс против Трампа на долгие годы, чтобы испортить избирательную кампанию экс-главе Белого дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru