СМИ: Трамп смог собрать более $2 млн пожертвований после предъявления ему новых обвинений

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп смог получить более $2 млн пожертвований на свою предвыборную кампанию на мероприятии в штате Нью-Джерси, которое он провел после предъявления ему обвинений в суде Майами, сообщает Fox News.

«Избирательная кампания из тюрьмы»: Трампу предрекли многолетний судебный процесс

По данным телеканала, бывший президент на встрече со своими сторонниками получил $2,04 млн пожертвований.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, американист Юрий Рогулев заявил, что Байден рассчитывает затянуть судебный процесс против Трампа на долгие годы, чтобы испортить избирательную кампанию экс-главе Белого дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Выборы в СШАСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры