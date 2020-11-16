СМИ: Трамп примет новые жесткие меры в отношении Китая

Президент США Дональд Трамп планирует ввести жесткие меры против Китая до окончания своего срока на посту главы государства, сообщает издание Axios со ссылкой на членов администрации Белого дома.

Издание отмечает, что решение президента помешает Джо Байдену изменить политику в отношении Китая.

Администрация Трампа планирует ввести санкции и ограничения торговли в отношении компаний, государственных структур и должностных лиц за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге.

Кроме того, под санкции может попасть конкурентная сфера рыболовной промышленности, в которой Китай использует принудительный труд. Также администрация президента планирует расширить список Минобороны и включить в него больше китайский компаний, которые сотрудничают с военными КНР.

Ранее Трамп подписал указ, который запрещает гражданам США инвестировать в китайские компании, связанные с произовдством оружия или иным образом оказывающие поддержку силовым структурам Китая. Решение президента вступит в силу 11 января.

