СМИ: Трамп помилует своего экс-советника Бэннона
Действующий президент США Дональд Трамп перед сложением своих полномочий в роли главы государства решил помиловать своего бывшего советника Стивена Бэннона. Об этом со ссылкой на источники пишет CNN.
Собеседники телеканала утверждают, что Трамп принял такое решение после долгих размышлений. При этом решение президента не является окончательным до тех пор, пока он не подпишет документы.
Бэннон и еще трое его предполагаемых сообщников были осуждены по делу о мошенничестве более чем на миллион долларов при сборе средств для строительства пограничной стены между США и Мексикой. С января по август 2017 года он исполнял роль старшего советника Трампа по политическим и стратегическим вопросам, а ранее был одним из руководителей предвыборной кампании действующего президента.
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