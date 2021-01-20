СМИ: Трамп помилует своего экс-советника Бэннона

Действующий президент США Дональд Трамп перед сложением своих полномочий в роли главы государства решил помиловать своего бывшего советника Стивена Бэннона. Об этом со ссылкой на источники пишет CNN.

Собеседники телеканала утверждают, что Трамп принял такое решение после долгих размышлений. При этом решение президента не является окончательным до тех пор, пока он не подпишет документы.