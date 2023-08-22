СМИ: Трамп планирует «сдаться» и явиться в тюрьму

Там он будет проходить необходимые процедуры. День был выбран в рамках переговоров с офисом окружного прокурора.

По прибытии в тюрьму обвиняемые пройдут формальную процедуру ареста. Они подвергнутся обыску, после чего – фотографированию. У них также возьмут отпечатки пальцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

