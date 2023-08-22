СМИ: Трамп планирует «сдаться» и явиться в тюрьму

Экс-глава США Дональд Трамп 24 августа планирует «сдаться» и явиться в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия в связи с предъявленными ему ранее обвинениями о вмешательстве в выборы, сообщает CNN.

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Там он будет проходить необходимые процедуры. День был выбран в рамках переговоров с офисом окружного прокурора.

По прибытии в тюрьму обвиняемые пройдут формальную процедуру ареста. Они подвергнутся обыску, после чего – фотографированию. У них также возьмут отпечатки пальцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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