СМИ: Трамп обсуждал запуск линейки водки под своим именем

По информации издания, водку предполагалось назвать Trump. Идею политику предложили его неофициальные советники.

Отмечается, что пока появление водки с именем Трампа под вопросом. Собеседник издания заявил, что у него нет планов запускать линейку алкогольной продукции.

В июле в США поступили в продажу кроссовки с изображением Трампа после покушения. Стоимость обуви составляет $299. Выпущено пять тысяч пар, сообщает «Радиоточка НСН».

