СМИ: Трамп обсуждал запуск линейки водки под своим именем
Экс-президент США Дональд Трамп и его команда рассматривали плану по выпуску водки с именем политика. Об этом со ссылкой на источники в Республиканской партии пишет газета The Washington Post.
По информации издания, водку предполагалось назвать Trump. Идею политику предложили его неофициальные советники.
Отмечается, что пока появление водки с именем Трампа под вопросом. Собеседник издания заявил, что у него нет планов запускать линейку алкогольной продукции.
В июле в США поступили в продажу кроссовки с изображением Трампа после покушения. Стоимость обуви составляет $299. Выпущено пять тысяч пар, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru