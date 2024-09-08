СМИ: Трамп обсуждал запуск линейки водки под своим именем

Экс-президент США Дональд Трамп и его команда рассматривали плану по выпуску водки с именем политика. Об этом со ссылкой на источники в Республиканской партии пишет газета The Washington Post.

Цукерберг посчитал «крутой» реакцию Трампа на покушение

По информации издания, водку предполагалось назвать Trump. Идею политику предложили его неофициальные советники.

Отмечается, что пока появление водки с именем Трампа под вопросом. Собеседник издания заявил, что у него нет планов запускать линейку алкогольной продукции.

В июле в США поступили в продажу кроссовки с изображением Трампа после покушения. Стоимость обуви составляет $299. Выпущено пять тысяч пар, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ВодкаСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры