СМИ: Трамп не сможет писать в Twitter даже после инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп не сможет продолжить пользоваться своей страницей в Twitter после инаугурации избранного президента Джо Байдена, следует из неопубликованного заявления главы соцсети Джека Дорси, которое оказалось в распоряжении Fox News.

Дорси отметил, что санкции, наложенные после штурма Капитолия сторонниками президента, коснутся не только аккаунта Трампа, но и других страниц, которые распространяют информацию от лица лидера США.

Он также подчеркнул, что Twitter должен осуществлять объективную репрезентацию всех политических мнений, которые есть в США и не причинять какой-либо группе вреда.

Глава Twitter прокомментировал блокировку Трампа

Ранее крупнейшие американские соцсети сообщили о замораживании страниц Трампа из-за предполагаемого подстрекательства к насилию, когда его сторонники ворвались в здание Конгресса во время утверждения итогов президентских выборов. Активные сторонники президента перешли на платформу Parler, которая известна отсутствием цензуры в постах пользователей. Позже соцсеть была удалена из магазинов App Store и Google Play.



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