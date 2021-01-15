СМИ: Трамп не сможет писать в Twitter даже после инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп не сможет продолжить пользоваться своей страницей в Twitter после инаугурации избранного президента Джо Байдена, следует из неопубликованного заявления главы соцсети Джека Дорси, которое оказалось в распоряжении Fox News.

Дорси отметил, что санкции, наложенные после штурма Капитолия сторонниками президента, коснутся не только аккаунта Трампа, но и других страниц, которые распространяют информацию от лица лидера США.

Он также подчеркнул, что Twitter должен осуществлять объективную репрезентацию всех политических мнений, которые есть в США и не причинять какой-либо группе вреда.