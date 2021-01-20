СМИ: Трамп не планирует даровать себе помилование
Действующий президент США Дональд Трамп не планирует подписывать указы о предварительном помиловании себя, первой леди Мелании Трамп, других членов своей семьи и адвоката Руди Джулиани. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
Ранее стало известно, что Трамп перед уходом с должности планирует помиловать более 100 осужденных. Собеседники издания утверждают, что его советники рекомендовали ему отказаться от идеи собственного помилования, так как такое решение способно «выставить его заведомо виновным».
По той же причине Трамп пока что не планирует подписывать указ о помиловании членов своей семьи и адвоката Руди Джулиани, отмечает источник. Палата представителей Конгресса США, после прошедших 6 января на капитолийском холме беспорядков, вынесла действующему президенту импичмент и обвинила его в подстрекательстве к мятежу.
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