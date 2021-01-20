СМИ: Трамп не планирует даровать себе помилование

Действующий президент США Дональд Трамп не планирует подписывать указы о предварительном помиловании себя, первой леди Мелании Трамп, других членов своей семьи и адвоката Руди Джулиани. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее стало известно, что Трамп перед уходом с должности планирует помиловать более 100 осужденных. Собеседники издания утверждают, что его советники рекомендовали ему отказаться от идеи собственного помилования, так как такое решение способно «выставить его заведомо виновным».