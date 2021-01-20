СМИ: Трамп не планирует даровать себе помилование

Действующий президент США Дональд Трамп не планирует подписывать указы о предварительном помиловании себя, первой леди Мелании Трамп, других членов своей семьи и адвоката Руди Джулиани. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее стало известно, что Трамп перед уходом с должности планирует помиловать более 100 осужденных. Собеседники издания утверждают, что его советники рекомендовали ему отказаться от идеи собственного помилования, так как такое решение способно «выставить его заведомо виновным».

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По той же причине Трамп пока что не планирует подписывать указ о помиловании членов своей семьи и адвоката Руди Джулиани, отмечает источник. Палата представителей Конгресса США, после прошедших 6 января на капитолийском холме беспорядков, вынесла действующему президенту импичмент и обвинила его в подстрекательстве к мятежу.



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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ПомилованиеТрамп
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