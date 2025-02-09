СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина

На прокурора и судью Международного уголовного суда Карима Хана наложены американские экономические и туристические санкции со стороны главы США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

В США приняли законопроект о санкциях против МУС

Ограничения введены в рамках мер против трибунала по военным преступлениям за расследования в отношении американцев или союзников США.

Ранее Хан выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Вашингтон обвинил суд в неправомерных действиях в отношении США и союзников, в том числе Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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