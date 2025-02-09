СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
9 февраля 202501:02
На прокурора и судью Международного уголовного суда Карима Хана наложены американские экономические и туристические санкции со стороны главы США Дональда Трампа, сообщает Reuters.
Ограничения введены в рамках мер против трибунала по военным преступлениям за расследования в отношении американцев или союзников США.
Ранее Хан выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
Вашингтон обвинил суд в неправомерных действиях в отношении США и союзников, в том числе Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru