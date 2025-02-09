СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина

Ограничения введены в рамках мер против трибунала по военным преступлениям за расследования в отношении американцев или союзников США.

Ранее Хан выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Вашингтон обвинил суд в неправомерных действиях в отношении США и союзников, в том числе Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

