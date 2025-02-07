МУС заявил о продолжении работы на фоне американских санкций
Международный уголовный суд продолжает работу на фоне санкций со стороны США. Об этом говорится в заявлении МУС.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении ограничений против МУС, напоминает RT. Вашингтон обвинил суд в неправомерных действиях в отношении США и союзников, в том числе Израиля.
«МУС осуждает издание США указа, предусматривающего введение санкций против его должностных лиц и нанесение ущерба его независимой и беспристрастной работе», — отмечается в заявлении.
Организация подчеркнула, что поддерживает свой персонал и продолжит обеспечивать правосудие по всему миру и «давать надежду миллионам невинных жертв преступлений».
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