СМИ: Войска США могут покинуть Европу «по требованию Путина»
26 февраля 202505:34
Лидеры Европы задумались о ядерном щите из-за риска вывода войск США, сообщает Bild.
По данным издания, на фоне таких опасений эта тема «набирает обороты». США готовятся к выводу войск из Европы якобы по требованию президента России Владимира Путина.
Ранее стало известно, что Франция может разместить в ФРГ истребители с ядерным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru