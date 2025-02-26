СМИ: Войска США могут покинуть Европу «по требованию Путина»

Лидеры Европы задумались о ядерном щите из-за риска вывода войск США, сообщает Bild.

По данным издания, на фоне таких опасений эта тема «набирает обороты». США готовятся к выводу войск из Европы якобы по требованию президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Франция может разместить в ФРГ истребители с ядерным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Давыдов
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