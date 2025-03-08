СМИ: Трамп может перебросить 35 тысяч военных из Германии в Восточную Европу
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода десятков тысяч американских солдат из ФРГ и их перевод в страны Восточной Европы. Об этом пишет Telegraph, ссылаясь на источники.
«Трамп обдумывает вывод около 35 тысяч военных США из Германии и их переброску в Восточную Европу», - отмечает газета.
По данным издания, такие действия могут сильнее испортить отношения между США и Европой.
Источники отмечают, что Трампа раздражают действия европейских лидеров, «продвигающих войну». Президент США может перенаправить своих военных в том числе в Венгрию.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала план «перевооружения Евросоюза», который предусматривает 800 млрд евро инвестиций в оборону.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп может перебросить 35 тысяч военных из Германии в Восточную Европу
- Над территорией России уничтожили 31 украинский БПЛА
- Основатель Pink Floyd Уотерс: Нам нужно больше БРИКС
- МВД переобъявило в розыск Ровшана Аскерова
- В США временно отключили доступ Киева к спутниковым снимкам
- Минобороны подало иск к НПО «Импульс» на 1,6 млрд рублей
- ПВО отразила атаку беспилотников в Ростовской области
- Рубио поговорил с министром иностранных дел Украины
- Росавиация: В аэропортах Владикавказа и Грозного введены ограничения
- СМИ: ВСУ в течение двух недель могут покинуть Курскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru