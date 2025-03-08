СМИ: Трамп может перебросить 35 тысяч военных из Германии в Восточную Европу

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода десятков тысяч американских солдат из ФРГ и их перевод в страны Восточной Европы. Об этом пишет Telegraph, ссылаясь на источники.

«Трамп обдумывает вывод около 35 тысяч военных США из Германии и их переброску в Восточную Европу», - отмечает газета.

По данным издания, такие действия могут сильнее испортить отношения между США и Европой.

Источники отмечают, что Трампа раздражают действия европейских лидеров, «продвигающих войну». Президент США может перенаправить своих военных в том числе в Венгрию.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала план «перевооружения Евросоюза», который предусматривает 800 млрд евро инвестиций в оборону.

