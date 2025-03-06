СМИ: Трамп может отказаться от защиты некоторых стран НАТО
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность изменения политики Вашингтона в НАТО, сообщает NBC News со ссылкой на источники.
По данным издания, администрация США может пересмотреть обязательства по защите союзников, которые не выполняют требования по уровню оборонных расходов.
Согласно предложенному подходу, Соединенные Штаты могут не оказывать военную поддержку странам НАТО, если их расходы на оборону не достигают установленного процента от ВВП. Это может означать отход от пятой статьи устава альянса, закрепляющей принцип коллективной обороны.
Помимо этого, Трамп рассматривает возможность сокращения американского военного присутствия в Европе и перераспределения войск в страны, соответствующие требованиям по финансированию обороны. Также обсуждается приоритетное участие таких государств в совместных военных учениях, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп может отказаться от защиты некоторых стран НАТО
- Медведев назвал условия для проживания и работы мигрантов в России
- Путин поручил предоставить статус ветерана бойцам СВО из числа бывших осужденных
- Двое россиян пострадали при обстреле Шебекино
- Эйдельштейн рассказал, что «Солярис» Тарковского вдохновил его стать актером
- Келлог назвал причину приостановки поддержки Украины со стороны США
- Пятерых подростков задержали за изнасилование девушки в электричке в Подмосковье
- Минпромторг планирует скорректировать список товаров для параллельного импорта
- Путин заявил, что Россия не будет никому уступать в ходе спецоперации
- СМИ: Пилот российской авиакомпании подал сигнал об особо опасной инфекции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru