СМИ: Трамп может отказаться от защиты некоторых стран НАТО

Согласно предложенному подходу, Соединенные Штаты могут не оказывать военную поддержку странам НАТО, если их расходы на оборону не достигают установленного процента от ВВП. Это может означать отход от пятой статьи устава альянса, закрепляющей принцип коллективной обороны.

Помимо этого, Трамп рассматривает возможность сокращения американского военного присутствия в Европе и перераспределения войск в страны, соответствующие требованиям по финансированию обороны. Также обсуждается приоритетное участие таких государств в совместных военных учениях, передает «Радиоточка НСН».

