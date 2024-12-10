СМИ: Трамп предложил Мексике и Канаде войти в состав США

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил властям Мексики и Канады войти в состав Соединенных Штатов вместо того, чтобы субсидировать эти страны, сообщает Newsweek.

По словам политика, субсидии Канады превышают 100 млрд долларов в год, Мексики - 300 млн долларов. «Если мы собираемся субсидировать их, пусть они станут штатами», — указал Трамп.

Ранее Трамп в ходе встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо предложил Канаде стать 51-м штатом США из-за того, что в Оттаве не могут решить проблему с миграционными потоками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

