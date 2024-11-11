СМИ: Трамп может депортировать принца Гарри из США
Принца Гарри могут выслать из США по распоряжению избранного президента страны Дональда Трампа. Об этом пишет Daily Mail.
«Иммиграционные документы принца Гарри могут, наконец, быть обнародованы теперь, когда он больше не будет защищен администрацией [президента США Джо] Байдена», — указано в материале.
По данным издания, визовый статус члена британской королевской семьи поставили под сомнение после выхода мемуаров. В них принц Гарри признался в употреблении запрещенных веществ, однако он скрыл этот факт в иммиграционных документах, что противоречит закону.
Как пишет Daily Mail, при Трампе документы Гарри могут раскрыть, и принца депортируют.
Ранее американская Регистрационная палата опубликовала сведения об экотуристической компании принца Гарри, в своих официальных документах он поменял место жительства с Великобритании на США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru