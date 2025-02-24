СМИ: Трамп ликвидирует базу для поставок вооружения Киеву

Президент США Дональд Трамп ликвидирует американскую базу в Александруполисе, используемую для поставки вооружений и техники в Восточную Европу и на Украину. Об этом сообщила греческая газета «Демократия».

По данным издания, американское правительство распорядилось «пересмотреть жизнеспособность и необходимость дальнейшего функционирования» базы. Объект в Александруполисе выделили предыдущей администрации США для переброски сил и систем вооружения Киеву. Газета отмечает, что Вашингтон больше не будет отправлять на Украину технику и персонал, поэтому американскую базу могут признать ненужной.

Как пишет греческое издание, объект в Александруполисе облегчал сухопутные перевозки на север в обход проливов Босфор и Дарданеллы и властей Турции. Отказ от базы восстановит контроль Анкары над входом и выходом военных и торговых судов в Черное и Эгейское моря.

Ранее Дональд Трамп отправил в отставку председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна.

