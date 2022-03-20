СМИ: торговые отношения России и КНР осложнились из-за спецоперации на Украине

После начала спецоперации покупатели и кредиторы в Китае, которые финансируют их покупки, избегали поставок угля, СПГ, а также сырой нефти из России. По данным агентства, это может отражать обеспокоенность компаний из КНР тем, что они могут попасть в санкционную ловушку.

Отмечается, что для имеющей значительные операции за границей китайской фирмы постоянный доступ к американской финансовой системе более ценен, чем любые сделки, которые она может заключить с Москвой. При этом Bloomberg считает, что некоторые мелкие фирмы могут быть готовы пойти на риск.

Также торговым отношениям РФ и КНР мешают нерешенных логистических проблем, относящихся к транспортным мощностям и системе трансграничных платежей на основе юаня.

Напомним, на фоне антироссийских санкций, а также добровольного отказа многих внешнеторговых контрагентов от взаимодействия с компаниями России, ожидается увеличение объема торговых операций между Москвой и Пекином, в том числе взаимных расчетов в юанях и рублях.

