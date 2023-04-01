СМИ: топливо закончилось на трети заправок в Парижском регионе
В Парижском регионе Иль-де-Франс на 30% заправок не хватает топлива, сообщила радиостанция France Bleu.
Отмечается, что нехватка топлива возникла из-за забастовок сотрудников нефтеперерабатывающих заводов, которые протестуют против пенсионной реформы.
По данным СМИ, ситуация с топливом в регионе остается напряженной. Автомобильные очереди образуются на заправках, где еще есть бензин. В столичных департаментах Валь-де-Марн и Эсон почти половину автозаправок пришлось закрыть.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что сотрудники компаний, занимающихся вывозом мусора в Париже, бастуют уже больше двух недель, в результате чего на улицах скопились огромные горы отходов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru