СМИ: топливо закончилось на трети заправок в Парижском регионе

Отмечается, что нехватка топлива возникла из-за забастовок сотрудников нефтеперерабатывающих заводов, которые протестуют против пенсионной реформы.



По данным СМИ, ситуация с топливом в регионе остается напряженной. Автомобильные очереди образуются на заправках, где еще есть бензин. В столичных департаментах Валь-де-Марн и Эсон почти половину автозаправок пришлось закрыть.



Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что сотрудники компаний, занимающихся вывозом мусора в Париже, бастуют уже больше двух недель, в результате чего на улицах скопились огромные горы отходов.

