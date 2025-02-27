СМИ: Топ-менеджер футбольного клуба «Карпаты» не вернулся со сборов в Турции
Со сборов в Турции не вернулся на Украину заместитель генерального директора по внешним коммуникациям футбольного клуба «Карпаты» Олег Авдыш. Об этом сообщил украинский портал «Трибуна».
Сообщается, что сборы проходили с 18 января по 14 февраля 2025 года. Все остальные члены команды, за исключением топ-менеджера, прибыли на территорию Украины.
Свой пост Авдыш занял в октябре прошлого года, до этого он работал в сфере спортивного консалтинга.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что украинские деятели искусства, артисты и журналисты не смогут покидать пределы страны с 3 марта, так как большинство из них не возвращается обратно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru