СМИ: Топ-менеджер футбольного клуба «Карпаты» не вернулся со сборов в Турции

Сообщается, что сборы проходили с 18 января по 14 февраля 2025 года. Все остальные члены команды, за исключением топ-менеджера, прибыли на территорию Украины.

Свой пост Авдыш занял в октябре прошлого года, до этого он работал в сфере спортивного консалтинга.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что украинские деятели искусства, артисты и журналисты не смогут покидать пределы страны с 3 марта, так как большинство из них не возвращается обратно.

