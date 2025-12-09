СМИ: Токио не поддержал план Европы по изъятию активов России

Из-за юридических барьеров Япония не может поддержать инициативу Евросоюза по кредитованию Украины за счет замороженных российских активов, сообщает Politico.

Бундестаг отклонил резолюцию по замороженным российским активам

Токио дал понять, что использование примерно $30 млрд, заблокированных на территории Японии, невозможно. Об этом заявила министр финансов Сацуки Катаяма.

Ранее американист заявил, что Европа уже израсходовала замороженные российские активы, Американист заявил, что Европа уже израсходовала замороженные российские активы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

